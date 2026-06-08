Пашинян заявив про перемогу своєї партії на парламентських виборах у Вірменії
Про це повідомляє Вірменська служба Радіо Свобода, передає Укрінформ.
«Хочу наголосити, що партія "Громадянський договір" отримала голоси більшої кількості громадян Республіки Вірменія, вотум довіри більшої кількості громадян порівняно з 2021 роком», — сказав він.
Пашинян заявив, що партія «Громадянський договір» зможе самостійно сформувати уряд.
ЦВК повідомила попередні результати голосування на 185 виборчих дільницях:
Партія «Громадянський договір» на чолі з Ніколом Пашиняном має 55,08%, «Сильна Вірменія» - 22,21%, блок «Вірменія» - 9,02%, партія «Процвітаюча Вірменія» - 4,87%.
Як повідомляв Укрінформ, чергові вибори до парламенту Вірменії IX скликання стартували у неділю вранці, 7 червня.
Фото: Радіо Свобода