Пашинян заявив про перемогу своєї партії на парламентських виборах у Вірменії

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про перемогу своєї партії «Громадянський договір» на парламентських виборах.

Про це повідомляє Вірменська служба Радіо Свобода, передає Укрінформ.

«Хочу наголосити, що партія "Громадянський договір" отримала голоси більшої кількості громадян Республіки Вірменія, вотум довіри більшої кількості громадян порівняно з 2021 роком», — сказав він.

Пашинян заявив, що партія «Громадянський договір» зможе самостійно сформувати уряд.

ЦВК повідомила попередні результати голосування на 185 виборчих дільницях:

Партія «Громадянський договір» на чолі з Ніколом Пашиняном має 55,08%, «Сильна Вірменія» - 22,21%, блок «Вірменія» - 9,02%, партія «Процвітаюча Вірменія» - 4,87%.

Як повідомляв Укрінформ, чергові вибори до парламенту Вірменії IX скликання стартували у неділю вранці, 7 червня.

Фото: Радіо Свобода