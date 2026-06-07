Пашинян заявив, що не бачить напруженості у відносинах із Росією - ЗМІ

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що не бачить напруженості у відносинах з РФ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє News.Am.

«Вважаю, що демократія завжди працює на регіональну співпрацю, і демократія є інструментом для регіонального миру», - заявив у бесіді з журналістами після голосування на виборах 7 червня Пашинян, відповідаючи на запитання про те, як впливатимуть ці вибори на регіон.

«Я впевнений у нашому мирному регіональному майбутньому, бо, на щастя, ми маємо мир з Азербайджаном. Ми маємо дуже глибокі відносини з Грузією. Я чекаю на встановлення дипломатичних відносин з Туреччиною. Я впевнений, що найближчим часом відкриються також залізниця та автосполучення з Туреччиною», - зазначив глава уряду Вірменії.

Пашинян додав, що напруженість у вірмено-російських відносинах є штучною.

«Відносини з РФ мають інституційну основу та ґрунтуються на взаємній повазі. Деякі сили, що діють у Вірменії, намагаються створити напруженість у вірмено-російських відносинах. Ця напруженість не виникає з тієї простої причини, що у нас із президентом РФ дуже тісні відносини», - наголосив прем’єр-міністр Вірменії.

Як повідомляв Укрінформ, чергові вибори до парламенту Вірменії IX скликання стартували у неділю, 7 червня.

Фото: Арменпрес