Ізраїль планує завдати удару у відповідь на атаку Ірану - CNN

Ізраїль планує завдати удару у відповідь на іранську атаку балістичними ракетами.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела, передає укрінформ.

Як заявляють ізраїльськівійськові, усі іранські балістичні ракети, запущені по Ізраїлю, були перехоплені.

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Одне з джерел також повідомило, що було перехоплено щонайменше 10 балістичних ракет.

Як повідомляв Укрінформ, ввечері 7 червня Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами після удару Ізраїлю по Хезболі у столиці Лівану Бейруті.

Фото ілюстративне: Повітряні сили ЗСУ