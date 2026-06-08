Ізраїль планує завдати удару у відповідь на атаку Ірану - CNN
Укрінформ
Ізраїль планує завдати удару у відповідь на іранську атаку балістичними ракетами.
Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела, передає укрінформ.
Як заявляють ізраїльськівійськові, усі іранські балістичні ракети, запущені по Ізраїлю, були перехоплені.
Одне з джерел також повідомило, що було перехоплено щонайменше 10 балістичних ракет.
Як повідомляв Укрінформ, ввечері 7 червня Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами після удару Ізраїлю по Хезболі у столиці Лівану Бейруті.
Фото ілюстративне: Повітряні сили ЗСУ