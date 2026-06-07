У Грузії запровадили нові правила користування гаджетами у школах

Міністерство освіти, науки та молоді Грузії затвердило новий єдиний порядок використання електронних засобів зв’язку в школах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє IPN.

Зазначається, що цей документ регулює умови використання мобільних телефонів, смартфонів та "розумних" годинників учнями під час навчального процесу, порядок зв’язку з батьками (представниками дитини), а також обов’язки шкіл щодо організації зберігання пристроїв.

Згідно з наказом, до 1 вересня 2026 року школи мають забезпечити проведення необхідних організаційно-технічних заходів, зокрема, закупівлю та встановлення достатньої кількості спеціальних місць зберігання для мобільних телефонів/смартфонів та "розумних" годинників.

Повідомляється, що під час навчального процесу нецільове використання електронних засобів зв'язку заборонено, окрім випадків, встановлених внутрішнім розпорядком школи.

Нецільовим використанням електронних засобів зв'язку вважатиметься їх зберігання у ввімкненому стані, наявність при собі та використання під час навчального процесу без попередньої згоди уповноваженої особи.

Використання електронних пристроїв допускається лише у виняткових випадках: у навчальних цілях з дозволу представників школи, за медичними показаннями, в екстрених ситуаціях, а також для учнів з особливими освітніми потребами або за наявності індивідуальних освітніх потреб, підтверджених документально.

Читайте також: У Латвії набула чинності заборона на мобільні телефони у школах для учнів до 9 класу

Комунікація з батьками повинна здійснюватися через офіційно встановлені канали зв'язку школи (телефон, електронна пошта тощо).

Окрім того, школи зобов'язані організувати зберігання пристроїв, визначити відповідальних за їх видачу та повернення, а також ознайомити батьків з новими правилами на початку навчального року.

Як повідомляв Укрінформ, у польських початкових школах, перших вісім класів, з 1 вересня 2026 року запровадять заборону на використання мобільних телефонів, зокрема й під час перерв.