НАТО посилює оборону Фінляндії та Швеції

Сухопутні війська країн НАТО розпочали операції, спрямовані на зміцнення оборони двох нових членів альянсу - Швеції та Фінляндії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ERR.

"Цей регіон є одним із найбільш стратегічно важливих та екологічно складних у світі", - зазначив головнокомандувач Об'єднаними силами НАТО в Європі, генерал США Алексус Гринкевич.

Як зазначається, у 2024 році НАТО ухвалило рішення створити новий міжнародний військовий підрозділ - Сухопутні війська передового розгортання у Фінляндії (Forward Land Forces Finland, FLF), призначені для виконання функцій підрозділу швидкого реагування.

До складу цієї військової частини, яка розпочала свою діяльність у суботу, 6 червня, входить також шведська бойова група.

Повідомляється, що НАТО має аналогічні сухопутні підрозділи в Болгарії, Естонії, Угорщині, Латвії, Литві, Польщі, Румунії та Словаччині.

Швеція та Фінляндія розташовані на берегах водного шляху, яким російські військові кораблі користуються для здійснення переміщень між Санкт-Петербургом та Калінінградом.

Фінляндія має спільний кордон із РФ, а також двічі воювала проти СРСР під час Другої світової війни.

Як повідомляв Укрінформ, Сполучені Штати офіційно повідомили союзників про оптимізацію своїх внесків до Моделі сил НАТО (NATO Force Model) відповідно до Стратегії національної оборони 2026 року та концепції оборонного відомства США "НАТО 3.0".