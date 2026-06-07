Трамп обізвав журналістку та пішов посеред інтерв’ю
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Raw Story.
Зазначається, що Трамп раптово завершив своє інтерв'ю з Крістен Велкер з NBC News, яке вийшло в ефір сьогодні, після того, як його запитали щодо його неправдивих заяв про те, що вибори 2020 року були «сфальсифіковані».
WOW -- Trump crashes out and cuts his interview with Welker short as she presses him on his lack of evidence for claiming elections are rigged— Aaron Rupar (@atrupar) June 7, 2026
"You're either crooked or you're stupid. Let's call it quits. Because I've had enough. Thank you darling," he tells her."
"I traveled… pic.twitter.com/qQaNIDnX4y
«Ви одностороння, шахрайська мережа!» — крикнув Трамп на Велкер після того, як вона йому сказала, що немає жодних доказів, які б підтверджували його заяви про широкомасштабну фальсифікацію виборів. "Давай припинимо це, бо з мене досить", - сказав він у відповідь.
Потім Трамп зняв мікрофон, прикріплений до його піджака, тоді як Велкер благала його закінчити інтерв'ю.
«Пане президенте, будь ласка, я приїхала аж до Вісконсина», — сказала Велкер.
«Я просидів з вами під дощем годину, і я дав вам достатньо часу!» — сказав Трамп на завершення.
Як повідомляв Укрінформ, опитування NBC News показало зниження рейтингу схвалення діяльності Дональда Трампа до 42% та ослаблення підтримки серед прихильників руху MAGA.