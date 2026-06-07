Трамп обізвав журналістку та пішов посеред інтерв’ю

Трамп обізвав журналістку та пішов посеред інтерв’ю

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Укрінформ
Президент США Дональд Трамп образився на журналістку та пішов посеред інтерв'ю, оскільки вона ставила йому незручні питання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Raw Story.

Зазначається, що Трамп раптово завершив своє інтерв'ю з Крістен Велкер з NBC News, яке вийшло в ефір сьогодні, після того, як його запитали щодо його неправдивих заяв про те, що вибори 2020 року були «сфальсифіковані».

«Ви одностороння, шахрайська мережа!» — крикнув Трамп на Велкер після того, як вона йому сказала, що немає жодних доказів, які б підтверджували його заяви про широкомасштабну фальсифікацію виборів. "Давай припинимо це, бо з мене досить", - сказав він у відповідь.

Потім Трамп зняв мікрофон, прикріплений до його піджака, тоді як Велкер благала його закінчити інтерв'ю.

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«Пане президенте, будь ласка, я приїхала аж до Вісконсина», — сказала Велкер.

«Я просидів з вами під дощем годину, і я дав вам достатньо часу!» — сказав Трамп на завершення.

Як повідомляв Укрінформ, опитування NBC News показало зниження рейтингу схвалення діяльності Дональда Трампа до 42% та ослаблення підтримки серед прихильників руху MAGA.

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