У Латвії набула чинності заборона на мобільні телефони у школах для учнів до 9 класу

У Латвії 1 червня набули чинності поправки до закону про освіту, які забороняють використання у школах мобільних телефонів учнями з 1 - 9 класів. Досі така заборона діяла для учнів 1 - 6 класів.

Про це повідомляє Delfi, передає Укрінформ.

Голова комісії Сейму з освіти, культури та науки Агіта Заріня-Стуре зауважила, що зміни дають чіткий сигнал засновникам навчальних закладів про обмеження безцільового використання мобільних телефонів у школах.

"Дослідження засвідчують, що навіть у вимкненому стані наявність особистого мобільного телефона може негативно вплинути на когнітивні здібності людини, а також підвищити ризик цифрового емоційного насильства. Тому важливо, щоб обмеження поширювалося на всіх дітей у початковій школі, щоб вони могли краще зосередитися на навчанні під час уроків", - сказала Заріня.

Читайте також: У Франції ухвалили в першому читанні закон про заборону соцмереж для дітей до 15 років

Зазначається, що фактично зміни будуть введені в дію через три місяці, оскільки у понеділок у латвійських школярів розпочалися літні канікули.

У 2024 році латвійський парламент ухвалив поправки до закону про освіту, що забороняють з 2025/2026 навчального року використання мобільних телефонів у школах учнями 1- 6 класів, за винятком випадків, коли телефони необхідні для опанування навчальної програми.

Як повідомляв Укрінформ, до Ради внесено законопроєкт щодо зобов’язань здобувачів освіти не використовувати під час уроків телефони, планшети та смартгодинники за винятком освітніх та/або медичних потреб.

Фото: Unsplash