Дрони паралізували роботу аеропорту в Сочі

Дрони паралізували роботу аеропорту в місті Сочі, внаслідок чого тисячі пасажирів не можуть вилетіти додому з п’ятниці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Телеграм-канал ASTRA.

"З 5 червня аеропорт Сочі працює з серйозними збоями на тлі атак українських безпілотників. Тисячі пасажирів не можуть вилетіти з курортного міста вже декілька днів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за даними онлайн-табло летовища, затримуються десятки рейсів на виліт та приліт, частину рейсів скасовано. Пасажири скаржаться на переповнений термінал: вільних місць не залишилося, пасажири сидять та лежать на підлозі, використовуючи рушники та туристичні килимки як підстилки.

За цей час аеропорт відкривався лише на 8 хвилин, зазначає канал.

За інформацією пресслужби аеропорту, авіакомпанія та служби аеропорту працюють у посиленому режимі для стабілізації розкладу. При цьому пресслужба стверджує, що ситуація спокійна.

"Усі операції — від реєстрації до посадки на рейси — виконуються в штатному режимі", - повідомили в аеропорту.

Як повідомляв Укрінформ, у травні Сили оборони завдали далекобійних ударів по 18 об’єктах нафтопереробної галузі та паливної логістики РФ у понад 10 регіонах, максимальна дальність ураження сягнула 1700 кілометрів від кордону України.