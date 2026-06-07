Сили спецоперацій пошкодили стратегічний міст між Кримом та Херсонщиною в районі Чонгару - ЗМІ

Безпілотник Сил спеціальних операцій у районі населеного пункту Чонгар уразили міст, який з’єднує Херсонську область із Кримом.

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомив незалежний російський ресурс «Астра».

«Внаслідок нічної атаки БПЛА пошкоджено мостове полотно у районі н. п. Чонгар. З метою безпеки рух через АПП «Джанкою» тимчасово перекрито. Проїзд автотранспорту здійснюється через АПП «Армянськ» та АПП «Перекоп. Про терміни відновлення руху мостом у районі Чонгара буде «повідомлено додатково», — йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомлялось, сухопутний шлях із РФ до Криму піддається атакам українських дронів. Зокрема 6 червня 3-й полк Сил спеціальних операцій заявив, що його оператори БПЛА «взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху окупантів до Криму».

Дрони підрозділу ССО знищують техніку та руйнують логістичні шляхи супротивника на маршруті Мелітополь – Чонгар. Внаслідок цього вже ускладнена логістика в частині постачання армії РФ та постачання палива на півострів.

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«На цьому фоні 7 червня тимчасово не працював Кримський міст. Міст був перекритий для руху автотранспорту близько години.

«У Z-каналах визнали, що глибина і частота ударів американськими дронами-камікадзе Hornet продовжує збільшуватися і досягає кордону з Ростовською областю», - зазначили в редакції «Астра».

Як повідомляв Укрінформ, у ГУР показали, як тримають під вогневим контролем сухопутний коридор «Крим-Донецьк».