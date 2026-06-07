Сили безпілотних систем вночі уразили 26 російських об'єктів на ТОТ і в Брянській області

Сили безпілотних систем Збройних сил України уночі 7 червня завдали ураження по 26 об'єктах російських загарбників на тимчасово захоплених територіях України та в Брянській області РФ.

Як передає Укрінформ, про це командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді повідомив у Фейсбуці.

«Ніч на 7 червня у оперативній глибині противника була зігріваючою, всього відвідано 26 обʼєктів у ТОТ Луганської, Донецької, Запорізької, Криму та РФ Брянської обл. Знищено ЗРК, пошкоджено три локомотиви, дві жд. зцепки з паливом, чотири електропідстанції, шість телекомунікаційних веж обтрусили і трохи військових вантажів сухопутно фронту з тилів не дісталося», - зазначив Бровді.

Як повідомляв Укрінформ, Сили безпілотних систем уразили пункт тимчасової дислокації 90-го окремого інженерно-саперного полку 51-ї армії Російської Федерації, який облаштовував і мінував так звану "лінію Суровікіна".