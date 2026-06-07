На парламентських виборах у Вірменії лідирує партія Пашиняна - Reuters

У Вірменії 7 червня відбулися парламентські вибори, на яких, за результатами передвиборчих опитувань, лідирує правляча партія прем’єр-міністра Нікола Пашиняна "Громадянський договір".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Натомість проросійські опозиційні сили, зокрема партія "Сильна Вірменія", суттєво поступаються за рівнем підтримки.

Опитування, проведені перед голосуванням, показують, що партія "Громадянський договір" лідирує, її підтримують до 32% виборців, а проросійська партія "Сильна Вірменія" посідає друге місце з підтримкою до 11%.

"Сильний результат для Пашиняна дав би йому мандат на завершення мирних переговорів з Азербайджаном, з яким Вірменія перебуває у стані періодичної війни з кінця 1980-х років, а також на нормалізацію відносин з Туреччиною, ключовим союзником Баку", - зазначає Reuters.

За цими виборами також уважно стежать в ЄС, який прагне здобути нового союзника в регіоні після того, як Грузія, північний сусід Вірменії, впродовж останніх років різко згорнула свій прозахідний шлях.

Пашиняну знадобиться більшість у дві третини голосів у парламенті, щоб скликати референдум щодо зміни конституції країни - це ключова вимога Азербайджану, перш ніж він підпише з вірменами мирну угоду.

Якщо його партія не отримає необхідної кількості місць, Пашиняну може бути важко укласти угоду з Баку, і мирні зусилля можуть зайти в глухий кут.

Як повідомляв Укрінформ, чергові вибори до парламенту Вірменії IX скликання стартували у неділю вранці, 7 червня.

Фото: АА