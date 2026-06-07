У Вірменії розпочалися парламентські вибори

Чергові вибори до парламенту Вірменії IX скликання стартували у неділю вранці, 7 червня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Новости-Армения.

О 08.00 за місцевим часом на всій території республіки відкрилися 2 005 виборчих дільниць.

За даними ЦВК Вірменії, у реєстрі виборців зареєстровані 2 505 102 особи. Відповідно до вірменського законодавства, громадяни республіки, які перебувають за кордоном, не зможуть проголосувати на виборах (виняток становлять керівники та співробітники закордонних дипмісій Вірменії, військовослужбовці, які перебувають у тривалих відрядженнях або на навчанні за кордоном, а також члени їх сімей).

Загалом у чергових парламентських виборах беруть участь 18 політичних сил - два блоки та 16 партій.

Голосування завершиться о 20:00 за місцевим часом, після чого у виборчих комісіях розпочнеться підрахунок голосів.

Вже 8 червня, з 00:00 ЦВК Вірменії почне оголошувати попередні результати голосування по виборчих дільницях.

Попередні підсумки голосування буде підбито ЦВК до 20.00 8 червня у прямому ефірі Громадського телебачення та Громадського радіо Вірменії.

Зазначається, що від результатів голосування залежить не лише розподіл місць у парламенті, а й те, чи зможе переможець самостійно сформувати уряд, скільки голосів буде потрібно для обрання прем'єр-міністра і чи виникне потреба у другому турі виборів.

Учора, за день до парламентських виборів у країні, ЦВК Вірменії на засіданні відмовилася знімати з виборів опозиційний блок «Сильна Вірменія», який протистоїть чинному прем’єру Ніколу Пашиняну.

Як повідомляв Укрінформ, у травні Росія розпочала економічні війни проти вірменських товарів, зокрема, заборонивши ввезення вірменського коньяку, вина, мінеральної води «Джермук», квітів, овочів та фруктів.

У ЄС заявили, що готують понад 50 мільйонів євро для Вірменії для придбання її товарів, які заблокувала Росія.

Фото: AA