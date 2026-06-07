Китай розпочав морську операцію біля східного узбережжя Тайваню

Міністерство транспорту Китаю оголосило про початок спеціальної операції із забезпечення дотримання правопорядку на морському транспорті у водах на схід від острова Тайвань.

Про це повідомляє China Daily, передає Укрінформ.

«Метою операції є всебічне забезпечення адміністративно-правової юрисдикції Китаю на морі, посилення патрулювання і правоохоронної діяльності у віддалених морських районах, зміцнення контролю за судноплавством, забезпечення безпеки морського руху і захист державних прав та інтересів», - ідеться в повідомленні.

В операції беруть участь адміністрації морської безпеки провінцій Фуцзянь та Гуандун, а також Центр підтримки навігації та Бюро порятунку у Східнокитайському морі.

У Мінтрансі КНР зазначили, що такі дії є необхідним заходом у відповідь на оголошення Японією та Філіппінами про початок переговорів стосовно делімітації виключних економічних зон та континентального шельфу між двома країнами на схід від острова Тайвань, який у Пекіні вважають провінцією Китаю.

На думку китайської сторони розмежування морських зон поблизу Тайваню без участі Китаю є серйозним порушенням його територіального суверенітету і морських прав та інтересів.

Терміни проведення операції, залучені сили та засоби чи інші деталі наразі не розкриваються.

Як повідомляв Укрінформ, Тайвань заявив про посилення тиску з боку Китаю і перше проведення береговою охороною КНР та її дослідницьким судном операції у водах поблизу контрольованих Тайбеєм стратегічно розташованих островів у Південнокитайському морі.

Фото: АА