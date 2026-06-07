Мадяр оголосив про підготовку закону щодо кардинальної реформи суспільних медіа

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив, що уряд найближчим часом внесе до парламенту законопроєкт про «повну трансформацію» системи суспільного мовлення країни.

Про це повідомляє Daily News Hungary, передає Укрінформ.

Оголошення пролунало після того, як керівник Фонду підтримки медіапослуг та управління активами (MTVA) Даніель Папп подав у відставку. Мадяр привітав його рішення, назвавши Паппа «фабрикантом новин» і закликавши інших керівників державних медіа також піти з посад.

Мадяр анонсував, що його уряд наступного тижня подасть до парламенту законопроєкт, спрямований на «повну трансформацію» системи суспільних ЗМІ Угорщини.

За словами прем’єра, метою реформи є забезпечення «збалансованого та неупередженого» висвітлення подій.

«Новини - це святе, а думка має бути вільною», - заявив глава угорського уряду у своєму дописі в соцмережах.

Зазначається, що реформа суспільних медіа є одним з ключових зобов’язань нового уряду.

Уряд стверджує, що суспільне мовлення, бюджет якого, як очікується, у 2026 році становитиме 154,7 мільярда форинтів (близько $345 мільйонів - ред.), має служити суспільним інтересам, а не будь-якій політичній партії чи центру влади.

Як повідомляв Укрінформ, новий прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, виконуючи обіцянку, дану виборцям, обмежив приплив трудових мігрантів із країн, що не входять до ЄС.

Фото: Фейсбук/Péter Magyar