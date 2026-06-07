Японія розпочне переговори про ​​передачу есмінців Індонезії

Глави оборонних відомств Японії та Індонезії Шіндзіро Коїдзумі і Шафрі Шамсуддін на зустрічі в Токіо домовилися розпочати переговори на робочому рівні про ​​передачу японських есмінців індонезійським ВМС.

Про це повідомляє Міноборони Японії, передає Укрінформ.

У ході переговорів міністр оборони Індонезії заявив про наміри його країни активізувати співпрацю з Японією в галузі оборонних технологій та обладнання і висловив зацікавленість у придбанні багатоцільових есмінців класу «Асагірі», які наразі перебувають на озброєнні японських морських сил самооборони.

Сторони, зокрема, вирішили у рамках створеної у травні робочої групи з оборонної співпраці розпочати обговорення питань підготовки індонезійських екіпажів для нових есмінців, технічного обслуговування кораблів та інших аспектів їх експлуатації.

Передача японської летальної зброї стала можливою після послаблення Токіо суворих правил експорту військової техніки у квітні минулого року. Відтоді Японія активно розширює свою мережу партнерів у сфері безпеки й окрім Індонезії також активізує аналогічну співпрацю з Філіппінами, Новою Зеландією та кількома іншими країнами для підтримки регіональної стабільності.

У рамках цих зусиль Японія вже домовилася про постачання Філіппінам п’яти ракетних есмінців класу «Абукума», які найближчим часом будуть списані з бойового складу її ВМС.

Есмінці класу «Асагірі» надійшли на озброєння Сил самооборони Японії у 1988 році і призначені для боротьби з підводними човнами та виконання надводних бойових завдань. Зацікавленість Індонезії в цьому класі кораблів демонструє необхідність модернізації її військово-морських можливостей та посилення своєї присутності у стратегічних водах регіону.

Як повідомляв Укрінформ, Японія та Південна Корея у червні вперше приблизно за 9 років відновлять спільні морські пошуково-рятувальні навчання, що відображає покращення відносин між двома країнами після багатьох років напруженості у дипломатичних та оборонних відносинах.

.Фото: Keizo Mori/UPI