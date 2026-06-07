Іран скаржиться на відмову у візах США для персоналу збірної з футболу

Іран звинувачує американських посадовців у відмові у видачі віз ключовим співробітникам національної футбольної збірної напередодні Чемпіонату світу з футболу, що розпочнеться наступного тижня у Північній Америці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Politico.

Це чергове дипломатичне протистояння між двома країнами, які перебувають у стані війни з кінця лютого, коли США та Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану. Обидві сторони досі не домовилися про мирну угоду.

А тепер, за декілька днів до матчу між футбольною збірною Ірану та збірною Нової Зеландії 15 червня в Лос-Анджелесі, посольство цієї країни в Туреччині звинувачує американців у "найгіршій можливій формі політично упередженого втручання у спорт".

"Поширюючи вашу примхливу ворожість проти іранської нації на сферу спорту, уряд США на практиці позбавляє національну збірну Ірану права грати на чемпіонаті світу за нормальних умов та без надмірного тиску та стресу”, – заявили в іранському посольстві.

Заява була зроблена після коментарів посла США в Туреччині Тома Баррака про те, що він пишається своєю командою за оформлення віз для іранської футбольної збірної, яка збиралася до США.

“Ви не можете виправдовувати поведінку, що порушує правила ФІФА та зобов'язання Сполучених Штатів як приймаючої сторони, просто вихваляючи себе. Чому ви не кажете, що значній частині керівного та виконавчого персоналу, технічним радникам та іншим, хто є невід'ємною частиною будь-якої національної футбольної команди, відмовили у візах?”, – написало посольство у відповіді Барраку.

Державний департамент США заявив, що “візи, необхідні Ірану для участі у Чемпіонаті світу, зокрема для спортсменів та необхідного допоміжного персоналу, були видані”.

На думку журналістів Politico, сам факт участі Ірану в Чемпіонаті світу є дещо несподіваним. У березні президент Трамп написав у власній мережі Truth Social, що хоча Іран є бажаним гостем на святкуваннях, він “не вважає доречним, щоб вони були там, заради їхнього ж життя та безпеки”.

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Як повідомляв Укрінформ, збірні України та Польщі не змогли подолати кваліфікаційний раунд чемпіонату світу-2026 з футболу, який влітку прийматимуть Мексика, США та Канада.

Фото: АА