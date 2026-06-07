Український боксер Боришполець здобув чемпіонський пояс IBO Continental
Укрінформ
Український боксер Андрій Боришполець нокаутом здолав італійця Стефано Рамундо і здобув пояс чемпіона IBO Continental у першій напівсередній вазі.
Як повідомляє Boxing Mechanism, цей поєдинок став головним під час вечора боксу в Орбетелло (Італія), передає Укрінформ.
У десятому раунді українець провів серію ударів по корпусу та обличчю італійця, завершивши її аперкотом, від якого Рамундо вже не захищався. Рефері розпочав відлік і зрештою зупинив бій.
За профі-кар'єру Боришполець провів 16 поєдинків, здобув 12 перемог, з яких п'ять нокаутом. У пасиві українсього боксера також чотири поразки.
Фото: facebook.com/UaSportTV.