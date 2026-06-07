Український данкер Кривенко - переможець дебютного шоу DUNK MANIA

У Варшаві під час чемпіонату світу з баскетболу 3х3 відбулося дебютне шоу DUNK MANIA від ФІБА, яке поєднало видовищні слем-данки та командне суперництво.

Як повідомляє пресслужба ФБУ, ререможцем першого в історії DUNK MANIA стала команда Team Grabo, за яку виступав український данкер Дмитро Smoove Кривенко, передає Укрінформ.

Команда українця, яку очолював польський данкер Пйотр Grabo Грабовський, у фінальному підсумку випередила Team Joel лише на один бал - 219:218.

У першому раунді Кривенко вдало виконав свій данк та отримав від суддів 29 балів. Team Grabo впевнено виграла стартову частину шоу з рахунком 72:54.

У другому раунді, який був присвячений креативним командним виступам із використанням реквізиту, українцю не вдалося завершити свою спробу результативним данком. У підсумку Team Joel перехопила ініціативу та вийшла вперед — 134:132.

Доля перемоги вирішувалася у фінальному раунді Holy Trinity, де команди виконували синхронні групові данки за участю усіх трьох учасників. Саме тут Team Grabo набрала 87 балів та вирвала перемогу - 219:218.

DUNK MANIA - новий формат шоу від ФІБА. У змаганнях брали участь дві команди по три данкери, а судді оцінювали виступи за складністю, креативністю, стилем та загальною концепцією номерів.

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Завдяки перемозі Team Grabo автоматично отримала право виступити в наступному розіграші DUNK MANIA, який відбудеться у 2027 році в Сінгапурі.

Фото: fbu.ua.