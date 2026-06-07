Відома заявка України на футбольний матч в Оденсе з данцями
Укрінформ
У неділю футболісти національної збірної України зіграють у гостях товариський матч з Данією.
Пресслужба УАФ оприлюднила офіційну заявку нашої команди на цей поєдинок, передає Укрінформ.
Заявка збірної України:
воротарі - Георгій Єрмаков, Анатолій Трубін, Руслан Нещерет;
захисники - Едуард Сарапій, Тарас Михавко, Олександр Романчук, Валерій Бондар, Віталій Миколенко, Микола Матвієнко, Ілля Забарний;
півзахисники - Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Єгор Назарина, Руслан Малиновський, Віктор Циганков, Георгій Судаков, Олег Очеретько, Данило Ігнатенко, Олександр Назаренко, Артем Бондаренко, Геннадій Синчук;
нападники - Роман Яремчук, Артем Довбик, Матвій Пономаренко.
Матч Данія - Україна розпочнеться у місті Оденсе о 19.30 за київським часом.
Фото: facebook.com/uafukraine.