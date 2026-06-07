Дар'я Єсипчук виграла одразу два титули на турніру ITF у Румунії

20-річна киянка Дар’я Єсипчук стала у неділю чемпіонкою тенісних змагань ITF W15 в румунському місті Фокшани в одиночному розряді.

У титульному поєдинку українка (№663 WTA) у двох сетах перемогла представницю Німеччини Софі Грайнер (1716) - передає Укрінформ.

Результат зустрічі - 6:3, 7:6 (7:5).

Днем раніше у парній сітці турніру у Фокшанах Дар’я разом із представницею Німеччини Лаурою Бенер обіграла у фіналі дует Ліа Белібова (Молдова)/Ана Йоана Варса (Румунія)- 6:3, 6:2.

Фото: БТУ.