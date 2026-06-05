Марта Костюк: Їду з Парижа з відчуттям, яке було зі мною не завжди

Друга «ракетка» України Марта Костюк звернулася до вболівальників після поразки у півфіналі «Ролан Гаррос».

В Instagram тенісистка зазначила, шо останнім часом вона вчиться цінувати зростання, яке стоїть за результатами, передає Укрінформ.

«Я думала про те, що сказати після цього турніру. Кілька років тому вихід у мій перший півфінал турніру Grand Slam і поразка за крок від фіналу сприймалися б зовсім інакше. Звісно, я розчарована. Я хотіла більшого. Але я їду з Парижа з відчуттям, яке було зі мною не завжди: із вдячністю за те, на що перетворюється цей шлях.

Довгий час я вимірювала все результатами. Останнім часом я вчуся цінувати зростання, яке стоїть за ними, людей, які розділяють цей шлях зі мною, та можливість змагатися на найвищому рівні. Цей турнір нагадав мені, наскільки інакше зараз відчуваються мої стосунки з грою.

Мій перший півфінал турніру Grand Slam. Дякую моїй команді, усім, хто підтримував мене протягом цих двох тижнів, і всім удома, в Україні», - написала Марта.

2026 року Марта Костюк виграла 17 матчів поспіль під час грунтового сезону. Вона завоювала титули WTA 250 у Руані та WTA 1000 Мадриді, а також стала першою українською тенісисткою, яка дійшла до півфіналу на Ролан Гаррос.

Фото: Арата Ямаока TENNIS Club/ФТУ.