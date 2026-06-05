Олександр Ковляр став чемпіоном Чорногорії з баскетболу

Олександр Ковляр став чемпіоном Чорногорії з баскетболу

Укрінформ
Захисник національної баскетбольної збірної України Олександр Ковляр разом із клубом «Будучност» виграв золоті медалі чемпіонату Чорногорії.

Як повідомляє ФБУ, після перемоги у першому матчі фінальної серії над командою «Студентскі Центар» (104:81) «Будучност» виграла й виїзний поєдинок (94:84), передає Укрінформ.

Ковляр у другій зустрічі відіграв 12 хвилин, набрав 5 очок і зробив 1 передачу.  

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Загалом у плей-офф першості «Чорногорії» українець у середньому мав 9,0 очка, 2,3 підбирання, 5,7 передачі за 21,3 хвилини.

Фото: ФБУ.

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