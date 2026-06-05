Українська стрибунка у довжину виграла етап Континентального туру в Австрії

У Сент-Пельтені (Австрія) пройшов «бронзовий» етап легкоатлетичного Континентального туру.

У секторі для стрибків у довжину перемогла українка Ірина Будзинська, передає Укрінформ.

Її переможний результат став другим найкращим у сезоні та карʼєрі - 6,66 метра.

Другою була Петра Фаркаш з Угорщини - 6,63 м, «бронза» в австрійки Мойо Барді - 6,23 м.

Додамо, що свій найкращий результат (6,82 метра) Будзинська показала нинішнього сезону на змаганнях «бронзової» серії Континентального туру на Кіпрі минулого тижня.

Фото: Олександр Залевський/ФЛАУ.