Українська стрибунка у довжину виграла етап Континентального туру в Австрії
Укрінформ
У Сент-Пельтені (Австрія) пройшов «бронзовий» етап легкоатлетичного Континентального туру.
У секторі для стрибків у довжину перемогла українка Ірина Будзинська, передає Укрінформ.
Її переможний результат став другим найкращим у сезоні та карʼєрі - 6,66 метра.
Другою була Петра Фаркаш з Угорщини - 6,63 м, «бронза» в австрійки Мойо Барді - 6,23 м.
Додамо, що свій найкращий результат (6,82 метра) Будзинська показала нинішнього сезону на змаганнях «бронзової» серії Континентального туру на Кіпрі минулого тижня.
Фото: Олександр Залевський/ФЛАУ.