Мальдера: Малиновський і Забарний вийдуть на поле у матчі проти Данії

7 червня футболісти національної збірної України зіграють у гостях товариський матч проти команди Данії.

Як повідомляє пресслужба УАФ, італійський головний тренер українців Андреа Мальдера зазначив, що результат поєдинку має бути наслідком якості гри команди, передає Укрінформ.

«Я б хотів, щоб команда продовжувала грати із настроєм, показувала характер. У спорті результат завжди важливий. Але важливіше - це шлях. Звісно, ми маємо дивитися на те, що є зараз. Але також важливо дивитися туди, куди ми хочемо прибути. Результат має бути наслідком якості нашої гри. Голова гравців кипить після наших зустрічей, після теоретичних занять. Вони великі молодці, вони слухають все, що я їм кажу. І це найважливіше...

Голкіпер Лунін хотів приїхати, я з ним спілкувався по телефону. У нього нема жодних травм. Є певні проблеми в його клубі. Нічого серйозного, просто не співпали деякі деталі і ми разом вирішили, що він не приїде. Йому, звісно, було дуже прикро. За винятком Ярмолюка і Ваната, на щастя у нас більше нема травм. Сподіваюся, так буде й надалі. Можу також сказати, що з данцями Малиновський і Забарний гратимуть у стартовому складі», - розповів наставник.

Товариський матч Данія - Україна розпочнеться у місті Оденсе о 19.30 за київським часом.

Фото: facebook.com/uafukraine.