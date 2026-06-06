Де дивитися футбольний матч Данія - Україна
У прямому ефірі цю гру на території України о 19.30 транслюватимуть покамедіасервіс MEGOGO та безкоштовний телеканал MEGOGO Спорт, який веде мовлення в ефірі Т2 та у кабельних мережах, передає Укрінформ.
Історія протистоянь національних футбольних збірних України та Данії налічує лише три матчі. Команди здобули по одній перемозі і одного разу зігрли унічию. 2003-й рік (товариська гра): Данія - Україна - 1:0, 2004-й (відбір на ЧС): Данія - Україна - 1:1, 2005-й (відбір на ЧС): Україна - Данія - 1:0.
Союз європейських футбольних асоціацій призначив бригаду арбітрів, які судитимуть товариську недільну зустріч команд на арені «Оденсе Стедіум» у місті Оденсе. Головним арбітром працюватиме 38-річний Сігур Крінгстад з Норвегії.
Крінгстаду допомагатимуть його співвітчизники: на лініях - Рунар Лангсет та Уле-Андреас Хаукосен, четвертий рефері - Кароліна Марі Єнсен.
Як повідомлялося, у вересні національна збірна України стартує у дивізіоні В Ліги націй, де її суперниками у групі будуть команди Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.
Фото: facebook.com/uafukraine.