Де дивитися футбольний матч Данія - Україна

У неділю, 7 червня, національна збірна України з футболу, яка перемогла в дебютному матчі Андреа Мальдери Польщу (2:0), проведе у гостях товариський поєдинок проти команди Данії.

У прямому ефірі цю гру на території України о 19.30 транслюватимуть покамедіасервіс MEGOGO та безкоштовний телеканал MEGOGO Спорт, який веде мовлення в ефірі Т2 та у кабельних мережах, передає Укрінформ.

Історія протистоянь національних футбольних збірних України та Данії налічує лише три матчі. Команди здобули по одній перемозі і одного разу зігрли унічию. 2003-й рік (товариська гра): Данія - Україна - 1:0, 2004-й (відбір на ЧС): Данія - Україна - 1:1, 2005-й (відбір на ЧС): Україна - Данія - 1:0.

Союз європейських футбольних асоціацій призначив бригаду арбітрів, які судитимуть товариську недільну зустріч команд на арені «Оденсе Стедіум» у місті Оденсе. Головним арбітром працюватиме 38-річний Сігур Крінгстад з Норвегії.

Крінгстаду допомагатимуть його співвітчизники: на лініях - Рунар Лангсет та Уле-Андреас Хаукосен, четвертий рефері - Кароліна Марі Єнсен.

Як повідомлялося, у вересні національна збірна України стартує у дивізіоні В Ліги націй, де її суперниками у групі будуть команди Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.

Фото: facebook.com/uafukraine.