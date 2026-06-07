Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 завершила ЧС на шостому місці
Як повідомляє пресслужба ФБУ, визначилося, що за підсумками змагань українські баскетболістки посіли шосте місце, передає Укрінформ.
На груповому етапі підопічні Віталія Чернія здобули три перемоги у чотирьох матчах, обігравши Японію (19:18), Францію (11:10) та Литву (16:14). Єдиної поразки українки зазнали від Канади (11:14).
З першого місця у групі D збірна України напряму вийшла до чвертьфіналу, де поступилася комнаді Австралії (10:21).
Для жіночої збірної України це був сьомий чемпіонат світу в історії та другий поспіль виступ на світовій першості. При цьому команда вперше з 2017 року зіграла у плей-офф турніру.
Виступи жіночої збірної України на чемпіонатах світу з баскетболу 3х3:
2012 рік (Афіни, Греція) - 4-те місце
2014 рік (Москва) - 19-те місце
2016 рік (Гуанчжоу, Китай) - 2-е місце
2017 рік (Нант, Франція) - 3-тє місце
2019 рік Амстердам, Нідерланди - 14-те місце
2025 рік (Улан-Батор, Монголія) - 18-те місце
2026 рік (Варшава, Польща) - 6-те місце.
Фото: fbu.ua.