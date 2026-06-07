Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 завершила ЧС на шостому місці

У Варшаві завершується чемпіонат світу з баскетболу 3х3.

Як повідомляє пресслужба ФБУ, визначилося, що за підсумками змагань українські баскетболістки посіли шосте місце, передає Укрінформ.

На груповому етапі підопічні Віталія Чернія здобули три перемоги у чотирьох матчах, обігравши Японію (19:18), Францію (11:10) та Литву (16:14). Єдиної поразки українки зазнали від Канади (11:14).

З першого місця у групі D збірна України напряму вийшла до чвертьфіналу, де поступилася комнаді Австралії (10:21).

Для жіночої збірної України це був сьомий чемпіонат світу в історії та другий поспіль виступ на світовій першості. При цьому команда вперше з 2017 року зіграла у плей-офф турніру.

Виступи жіночої збірної України на чемпіонатах світу з баскетболу 3х3:

2012 рік (Афіни, Греція) - 4-те місце

2014 рік (Москва) - 19-те місце

2016 рік (Гуанчжоу, Китай) - 2-е місце

2017 рік (Нант, Франція) - 3-тє місце

2019 рік Амстердам, Нідерланди - 14-те місце

2025 рік (Улан-Батор, Монголія) - 18-те місце

2026 рік (Варшава, Польща) - 6-те місце.

Фото: fbu.ua.