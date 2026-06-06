Збірна України поступилася австралійкам у чвертьфіналі ЧС-2026 з баскетболу 3х3

Жіноча збірна України завершила виступ в 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026 з баскетболу 3х3, який проходить у Варшаві (Польща).

У поєдинку за вихід до півфіналу світової першості "синьо-жовті" поступилися суперницям з Австралії - 10:21, передає Укрінформ.

В 1/2 фіналу австралійки зійдуться з командою Нідердандів, яка взяла гору над збірною Угорщини - 21:20.

Нагадаємо, ЧС-2026 з баскетболу 3х3 завершиться 7 червня.

Зазначимо, що для жіночої збірної України це був другий поспіль та шостий в історії чемпіонат світу з баскетболу 3х3.

Фото: fbu.ua.