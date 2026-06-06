Визначилася переможниця Ролан Гаррос-2026

У Парижі завершився жіночий фінал другого в сезоні турніру серії Gand Slam - Відкритого чемпіонату Франції з тенісу (Ролан Гаррос).

У вирішальному матчі одиночного розряду восьма «ракетка» світу «нейтральна» Мірра Андрєєва за майже 1,5 години здобула перемогу над «кваліфаєркою» полькою Маєю Хвалінською (№114) - 6:3 6:2 і вперше в кар'єрі виграла Ролан Гаррос.

Як повідомлялося, друга «ракетка» України Марта Костюк (№15) завершила виступ на Ролан Гаррос-2026 у півфіналі, де поступилася майбутній переможниці.

Відкритий чемпіонат Франції завершиться 7 червня фіналом у чоловічому одиночному розряді, в якому зійдуться італієць Флавіо Коболлі (№14) та представник Німеччини Олександр Звєрєв (№3).