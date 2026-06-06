Дар'я Єсипчук виграла парний титул турніру ITF у Румунії
Укрінформ
20-річна киянка Дар’я Єсипчук стала у суботу чемпіонкомю тенісних змагань ITF W15 у парному розряді в румунському місті Фокшани.
У титульному поєдинку українка разом із представницею Німеччини Лаурою Бенер обіграла дует Ліа Белібова (Молдова)/Ана Йоана Варса (Румунія), передає Укрінформ.
Результат поєдинку - 6:3, 6:2.
Дар'я Єсипчук (№663 WTA) також стала у Фокшанах учасницею фінального поєдинку в одиночному розряді. Її суперницею буде німкеня Софі Грайнер (1716).
Фото: БТУ.