Дар'я Єсипчук виграла парний титул турніру ITF у Румунії

Дар'я Єсипчук виграла парний титул турніру ITF у Румунії

Укрінформ
20-річна киянка Дар’я Єсипчук стала у суботу чемпіонкомю тенісних змагань ITF W15 у парному розряді в румунському місті Фокшани.

У титульному поєдинку українка разом із представницею Німеччини Лаурою Бенер обіграла дует Ліа Белібова (Молдова)/Ана Йоана Варса (Румунія), передає Укрінформ.

Результат поєдинку - 6:3, 6:2.  

Читайте також: Марта Костюк: Їду з Парижа з відчуттям, яке було зі мною не завжди

Дар'я Єсипчук (№663 WTA) також стала у Фокшанах учасницею фінального поєдинку в одиночному розряді. Її суперницею буде німкеня Софі Грайнер (1716).

Фото: БТУ.

Приєднуйтесь до наших каналів Telegram, Instagram та YouTube.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-