Руслан Малиновський перейшов із «Дженоа» до «Трабзонспора»

33-річний футбольний півзахисник національної збірної України Руслан Малиновський офіційно перейшов до «Трабзонспора».

Як повідомляє пресслужба турецької команди, до клубу з Трабзона українець доєднався після завершення контракту з італійським «Дженоа» на правах вільного агента, передає Укрінформ.

У сезоні-2025/2026 провів 35 матчів за «Дженоа» в усіх турнірах. Зокрема український півзахисник став одним з двох найкращих бомбардирів «грифонів» у Серії А - забив шість м'ячів і зробив три асисти.

У турецькому клубі грає ще один українець - захисник Арсеній Батагов, а наш вінгер Олександр Зубков залишив команду у літнє трансферне вікно, приєднавшись до чемпіона Греції АЕКа.

Фото: facebook.com/Trabzonspor.