Україна залишилася на 32-й позиції рейтингу ФІФА
Укрінформ
Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) оновила рейтинг національних збірних.
Про це повідомляє офіційний сайт організації, передає Укрінформ.
Збірна України у списку накйкращих команд світу залишилася на 32-й позиції.
В активі команди Андреа Мальдери після нещодавньої перемоги у товариському матчі над Польщею - 1549,29 бала.
Світовий рейтинг очолила збірна Аргентини (1874,81). На другому місці команда Іспанії (1873,01), а замикає топ-три Франція (1869,43).
На іншіх місцях у топ-10 розташувалися:
4. Англія - 1825,97
5. Португалія - 1763,83
6. Бразилія - 1762,66
7. Марокко - 1756,94
8. Нідерланди - 1751,10
9. Бельгія - 1739,55
10. Німеччина - 1731,30.
Фото: ФІФА.