Україна залишилася на 32-й позиції рейтингу ФІФА

Україна залишилася на 32-й позиції рейтингу ФІФА

Укрінформ
Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) оновила рейтинг національних збірних.

Про це повідомляє офіційний сайт організації, передає Укрінформ.

Збірна України у списку накйкращих команд світу залишилася на 32-й позиції.

В активі команди Андреа Мальдери після нещодавньої перемоги у товариському матчі над Польщею - 1549,29 бала.

Світовий рейтинг очолила збірна Аргентини (1874,81). На другому місці команда Іспанії (1873,01), а замикає топ-три Франція (1869,43).

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На іншіх місцях у топ-10 розташувалися:

4. Англія - 1825,97

5. Португалія - 1763,83

6. Бразилія - 1762,66

7. Марокко - 1756,94

8. Нідерланди - 1751,10

9. Бельгія - 1739,55

10. Німеччина - 1731,30.

Фото: ФІФА.

  

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