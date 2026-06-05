Представники спорту отримали нагороди Православної Церкви України
Ця подія відбулася напередодні важливих міжнародних стартів сезону - чемпіонату Європи та юнацького чемпіонату світу, повідомляє Укрінформ.
Митрополит Єпіфаній нагородив президента Федерації України зі стрибків у воду Ігоря Лисова орденом Святого архистратига Михаїла І ступеню, заступника міністра молоді та спорту Олексія Нікітенка та тренера зі стрибків у воду Данила Євоніна орденами Святителя і Чудотворця Миколая, учасників національної збірної команди зі стрибків у воду Олексію Середу і Марка Гриценка медалями за жертовність і любов до України.
Після урочистої церемонії Митрополит благословив спортсменів на добрі старти.
У заході взяли участь учасники та тренерський штаб національної збірної зі стрибків у воду, керівництво Федерації України зі стрибків у воду.
Фото: Федерація України зі стрибків у воду.