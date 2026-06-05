Сьогодні визначиться опонент України у чвертьфіналі ЧС з баскетболу 3х3
Як повідомляє ФБУ, збірна України достроково виграла групу D та напряму вийшла до чвертьфіналу. Суперник команди Віталія Чернія визначиться 5 червня у матчі плей-ін між збірними Австралії та Китаю. Початок гри - о 19.25 за київським часом, передає Укрінформ.
Інші пари плей-ін жіночого турніру:
Латвія - Угорщина
Азербайджан - Литва
Франція - Чехія.
До чвертьфіналу напряму також вийшли переможці інших груп - Нідерланди, Німеччина та США.
Згідно із сіткою турніру, у разі перемоги у чвертьфіналі збірна України зіграє у півфіналі проти переможця пари Нідерланди - переможець матчу Латвія/Угорщина.
Чвертьфінальні матчі чемпіонату світу відбудуться 6 червня, а медалі турніру будуть розіграні в останній день змагань - 7 червня.
Фото: fbu.ua.