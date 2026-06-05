Сьогодні визначиться опонент України у чвертьфіналі ЧС з баскетболу 3х3

На чемпіонаті світу з баскетболу 3х3 у Варшаві завершився груповий етап та сформувалася сітка плей-офф жіночого турніру.

Як повідомляє ФБУ, збірна України достроково виграла групу D та напряму вийшла до чвертьфіналу. Суперник команди Віталія Чернія визначиться 5 червня у матчі плей-ін між збірними Австралії та Китаю. Початок гри - о 19.25 за київським часом, передає Укрінформ.

Інші пари плей-ін жіночого турніру :

Латвія - Угорщина

Азербайджан - Литва

Франція - Чехія.

До чвертьфіналу напряму також вийшли переможці інших груп - Нідерланди, Німеччина та США.

Згідно із сіткою турніру, у разі перемоги у чвертьфіналі збірна України зіграє у півфіналі проти переможця пари Нідерланди - переможець матчу Латвія/Угорщина.

Чвертьфінальні матчі чемпіонату світу відбудуться 6 червня, а медалі турніру будуть розіграні в останній день змагань - 7 червня.

Фото: fbu.ua.