Баскетболістка Катерина Саприга продовжить кар’єру в Канаді

Молода українська баскетболістка Катерина Саприга продовжить кар’єру в Північній Америці.

Як повідомляє ФБУ, нападниця з Івано-Франківська приєднається до баскетбольної програми Notre Dame Hounds Prep Basketball, передає Укрінформ.

Notre Dame Hounds є однією з провідних підготовчих баскетбольних програм Канади. Команда має насичений календар матчів проти найсильніших шкільних колективів Канади та США, а сама програма орієнтована на підготовку гравчинь до виступів у студентському баскетболі та отримання спортивних стипендій в університетах Північної Америки.

У клубі відзначили високий рівень української баскетболістки, назвавши її однією з найуспішніших баскетболісток свого віку в Європі. Зокрема, канадці наголосили на її виступах у чемпіонаті України серед дівчат U15, де Саприга стала MVP змагань, маючи у середньому 34,6 очка, 16,6 підбирання та 4,0 передачі за матч.

У сезоні, що завершився, Катерина Саприга стала MVP Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги (ВЮБЛ) серед дівчат 2011 року народження, а також увійшла до символічних збірних ВЮБЛ серед дівчат 2009 р.н., Молодіжної ліги та жіночої Вищої ліги.

Саприга також регулярно залучається на збори юнацьких збірних України. Минулого літа у 14 років вона грала за збірну України на Євробаскеті U16, де у 7-ми матчах у середньому набирала 6,1 очка, робила 4,1 підбирання та 0,6 передачі.

У Notre Dame Hounds зазначили, що бачать в українці значний потенціал для подальшого розвитку та сподіваються допомогти їй зробити наступні кроки на шляху до студентського баскетболу в Північній Америці.

Фото: fbu.ua.