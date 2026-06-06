Перші перехідні матчі за місце в еліті українського футболу принесли нічиї

Відбулися перші перехідні поєдинки, які визначать двох учасників української футбольної Прем'їр-ліги у сезоні-2026/2027.

Обидві зустрічі завершилися нічиїми, передає Укрінформ. «Олександрія» зіграла з рахунком 1:1 зі столичним «Лівим Берегом». Команда з Кропивницької області відкрила рахунок на 21-й хвилині матчу зусиллями мавританського футболіста Папе Ндіаги Яде. Однак на 51-й хвилині кияни зусиллями Вікентія Волошина відновили паритет. Читайте також: Ламін Ямаль є найдорожчим футболістом світу, серед українців - Єгор Єрмолюк Результат поєдинку між «Кудрівкою» та волочиським «Агробізнесом» - 0:0. Матчі-відповіді пройдуть у вівторок, 9 червня. Фото: ФК «Олександрія».