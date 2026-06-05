Футболістки збірної України поступилися Ісландії у матчі кваліфікації ЧС-2027

Футболістки збірної України поступилися Ісландії у матчі кваліфікації ЧС-2027

Укрінформ
Жіноча збірна України з футболу зазнала п'ятої поразки у відборі до чемпіонату світу-2027.

У поєдинку п'ятого туру "синьо-жовті" поступилися збірній Ісландії - 0:1, передає Укрінформ.

Єдиним голом у матчі відзначилася ісландка Тельма Карен Пальмадоттір, яка пробила на 25-й хвилині з гольової передачі Сандри Єссен. Українкам не вдалося зрівняти рахунок упродовж гри - "синьо-жовті" поступилися Ісландії в другому матчі.

У кваліфікації чемпіонату світу-2027 жіноча збірна України раніше зазнала поразки в усіх матчах відбору: двічі поступилися чемпіонкам світу Іспанії, а також по одному разу програли Англії та Ісландії.

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Внаслідок поразки від збірної Ісландії "синьо-жовті" достроково гарантували собі фініш на четвертому місці та виліт в дивізіон В Ліги націй. Українки вже не зможуть випередити суперниць та наразі залишаються єдиною командою групи, що має нуль очок.

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