Стрибун у воду Середа травмувався, але готується до Євро-2026

Лідер збірної України зі стрибків у воду Олексій Середа через травму пропускає нинішній чемпіонат України, який триває у Києві.

Спортсмен повідомив Укрінформу, що травма невеличка, тому відновлення йде швидко.

«Вже працюю за своєю програмою майже на повну силу. Головне - вийти на пік форми до початку чемпіонату Європи, - зазначив Середа. - Для цього треба багато тренуватися. Тренер розписує, в тому числі для мене, індивідуальний план підготовки».

Євро-2026 зі стрибків у воду відбудеться на початку серпня у Парижі в рамках чемпіонату континенту з водних видів спорту.

Фото: europeanaquatics.org.