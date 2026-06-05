Віталій Сачко поступився у чвертьфіналі змагань ATP у Чехії

Перша «ракетка» України Віталій Сачко зачохлив ракетку після чвертьфінального поєдинку змагань ATP Challenger у чеському місті Простейов із призовим фондом $160,680.

Віталій (№210 ATP) у трьох сетах поступився господарю корту Алексу Молчану (110) - 6:3, 1:6, 4:6, передає Укрінформ.

Зустріч тривала 2 години 16 хвилин.

Додамо, що у попередньому раунді укранець зміг обіграти у Простейові 66-ту «ракетку» світу Віта Копршиву з Чехії - 6:1, 4:6, 7:6 (7:4). Вона була для Сачка десятою в кар’єрі в матчах проти суперників із топ-100.

Турнір Unicredit Czech Open триватиме до 7 червня.

Фото: Арата Ямаока TENNIS Club/ФТУ.