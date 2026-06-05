Збірна України зі стрибків у воду виходить на фінішну пряму до Європи-2026

У Києві завершується індивідуальний чемпіонат України зі стрибків у воду, після чого буде сформовано склад команди на Євро-2026.

Головний тренер збірної України зі стрибків у воду Ілля Целютін повідомив Укрінформу, що розширений список кандидатів на участь у чемпіонаті Європи вже є, але з остаточним складом команди штаб визначиться за 30 днів до початку змагань.

«Проте, кістяк команди у синхронних стрибках залишається незмінним. Це Олексій Середа/Марк Гриценко на вишці, Ксенія Байло/Софія Виставкіна на жіночої вишці, Кирило Болюх/Станіслав Оліферчик та Діана Карнафель/Ксенія Бочек на 3-метровому трампліні, - розповів наставник. - На чемпіонаті Європи розіграють 13 комплектів медалей. Плануємо виставити наших спортсменів у всіх видах програми».

За словами Целютіна, цьогорічна континентальна першість дуже важлива для команди, бо вона впливає на відбір спортсменів до групи, яка наступного сезону боротиметься за олімпійські ліцензії.

«Євро-2026 буде дуже високим за своїм рівнем. Оскільки чемпіонату світу в календарі на цей рік немає, континентальна першість є найважливішим турніром сезону. Там зберуться найсильніші стрибуни у воду континенту», - підкреслив головний тренер.

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«До початку ліцензійного відбору ми хочемо обкатати на змаганнях якомога більше спортсменів, щоб побачити, хто з них прогресує, а хто стоїть на місці. Це дасть можливість сформувати по-максимуму бойовий колектив», - додав Ілля Целютін.

Континентальна першість зі стрибків у воду пройде у Парижі на початку серпня у рамках чемпіонату Європи з водних видів спорту.

Фото: facebook.com/ukrainiandiving.