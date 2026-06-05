Ламін Ямаль є найдорожчим футболістом світу, серед українців - Єгор Єрмолюк
Укрінформ
Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) опублікував рейтинг найдорожчих футболістів світу.
Як повідомляє офіційний сайт CIES, до списку потрапили 100 гравців, передає Укрінформ.
Перше місце у рейтингу посідає вінгер іспанської «Барселони» Ламін Ямаль, вартість якого оцінюється в 358,1 млн євро.
До трійки найдорожчих футболістів потрапили норвезький нападник «Манчестер Сіті» Ерлінг Голанд (227,3 млн євро) та французький форвард мадридського «Реала» Кіліан Мбаппе (165,7 млн євро).
Серед українців найдорожчим гравцем за версією CIES є півзахисник англійського «Брентфорда» Єгор Ярмолюк, якого оцінили в 66,5 млн євро.
На фото: Єгор Єрмолюк/uaf.ua.