Ламін Ямаль є найдорожчим футболістом світу, серед українців - Єгор Єрмолюк

Ламін Ямаль є найдорожчим футболістом світу, серед українців - Єгор Єрмолюк

Укрінформ
Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) опублікував рейтинг найдорожчих футболістів світу.

Як повідомляє офіційний сайт CIES, до списку потрапили 100 гравців, передає Укрінформ.

Перше місце у рейтингу посідає вінгер іспанської «Барселони» Ламін Ямаль, вартість якого оцінюється в 358,1 млн євро.

До трійки найдорожчих футболістів потрапили норвезький нападник «Манчестер Сіті» Ерлінг Голанд (227,3 млн євро) та французький форвард мадридського «Реала» Кіліан Мбаппе (165,7 млн євро).

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Серед українців найдорожчим гравцем за версією CIES є півзахисник англійського «Брентфорда» Єгор Ярмолюк, якого оцінили в 66,5 млн євро.

На фото: Єгор Єрмолюк/uaf.ua.

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