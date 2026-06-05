Австралія стала суперницею збірної України у чвертьфіналі ЧС-2026 з баскетболу 3х3

Жіноча збірна України зіграє з командою Австралії в 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026 з баскетболу 3х3 у Варшаві (Польща).

Австралійки в 1/8 фіналу упевнено перемогли суперниць з Китаю 21:11, передає Укрінформ.

Матч за вихід до півфіналу світової першості Україна - Австралія відбудеться в суботу, 6 червня.

Нагадаємо, ЧС-2026 з баскетболу 3х3 триватиме до 7 червня.

Зазначимо, що для жіночої збірної України це другий поспіль та шостий в історії чемпіонат світу з баскетболу 3х3.

Фото: fbu.ua.