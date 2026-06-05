Українка Гнатишин сенсаційно виграла чемпіонат Європи з шахів

15-річна українка Анастасія Гнатишин стала чемпіонкою Європи з шахів, який завершився в Батумі (Грузія).

Як інформує Sport.ua, львів’янка Гнатишин, яка перед стартом турніру мала лише 74-й поміж 150-ти учасниць рейтинг, набрала 9 очок з 11-ти можливих і стала четвертою в історії жіночих українських шахів чемпіонкою континенту, передає Укрінформ.

У заключному турі Гнатишин зустрічалася з полькою Клаудією Кулонь. Настю, яка грала білими, влаштовувала й нічия. І вона її відстояла. Також унічию між собою зіграли дві найближчих переслідувачки українки - іспанка Сабріна Веґа та австрійка Ольґа Баделка.

Зауважимо, що для Гнатишин, яка торік стала чемпіонкою Європи з рапіду і здобула "бронзу" національної першості-2025 з класичних шахів, цей рік складається надзвичайно вдало: у березні вона стала другою на відбірковому турнірі в олімпійську збірну в Ужгороді і зіграє на Олімпіаді в Самарканді; в квітні допомогла українській збірній перемогти на престижному командному турнірі Кубок Мітропи. І тепер - європейське "золото".

Нагадаємо, що чемпіоном Європи з шахів серед чоловіків теж сенсаційно став 17-річний харків’янин Роман Дегтярьов.

Фото: Europechess.org.