Хокеїст збірної України Гребеник гратиме за польський клуб

23-річний захисник національної збірної України з хокею Артем Гребеник підписав контракт з польським клубом «Полонія» (Битом).

Про це повідомляє офіційний сайт польської команди, передає Укрінформ.

Останні два сезони Гребеник виступав у Другій лізі чемпіонату Франції. Спочатку захищав кольори «Мон-Блана» (37 матчів, 8 голів, 26 асистів), а в сезоні-2025/2026 грав за «Кан Драккарс» (45 матчів, 10 голів, 26 асистів).

У «Полонії» Гребеник виходитиме на лід разом із партнерами по національній команді - нападниками Олексієм Вороною та Євгеном Фадєєвим і голкіпером Богданом Дяченком.

Як повідомляв Укрінформ, у травні наша національна команда уперше за багато років вийшла до елітного дивізіону світового хокею.

Фото: facebook.com/fhu.com.ua.