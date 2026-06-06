Збірна України поступилася японкам у волейбольній Лізі націй

Жіноча збірна України з волейболу провела третій поєдинок у дебютному сезоні Ліги націй.-2026

«Синьо-жовті» у чотирьох сетах поступилися п'ятій команді світового рейтингу Японії - 1:3 (20:25, 25:16, 16:25, 20:25), передає Укрінформ.

Найрезультативнішою гравчинею збірної України стала Олександра Міленко, яка набрала 17 очок.

У наступному матчі першого ігрового тижня у канадському Квебеку українки 7 червня зустрінуться зі збірною Франції.

Як повідомлялося, з 17 по 21 червня збірна України виступатиме в Таїланді. На цьому етапі Ліги націй «синьо-жовті» проведуть матчі проти господарок турніру, а також команд Польщі, Нідерландів і Болгарії.

Завершальний ігровий тиждень пройде з 8 по 12 липня у Гонконзі. Там українські волейболістки зіграють з Італією, Китаєм, Бельгією та Домініканською Республікою.

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Нагадаємо, на старті Ліги націй-2026 збірна України поступилася срібним призеркам Олімпіади-2024 команді США (0:3) та перемогла суперниць з Німеннини (3:2).

Фото: en.volleyballworld.com.