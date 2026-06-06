ФК «Металіст 1925» не подовжив контракт із захисником Кравцем

Футбольний фклуб української Прем'єр-ліги завершив співпрацю з 28-річним захисником Василем Кравцем.

Про це повідомляє офіційний сайт харків'ян, передає Укрінформ.

Контракт гравця, який діє до 30 червня, сторони вирішили не продовжувати.

Кравець приєднався до «Металіста 1925» улітку 2024 року. Захисник допоміг «жовто-синім» повернутися до УПЛ за підсумками сезону-2024/2025. Загалом Кравець зіграв 28 офіційних поєдинків, у яких забив два м'ячі та зробив три результативні паси.

2018 року вихованець львівських «Карпат» викликався до табору збірної України.

Раніше повідомлялося, що «Металіст 1925» залишили Владислав Калитвинцев, Євген Пасіч, Олег Мозіль та Владислав Чурко.

Фото: ФК «Металіст 1925».