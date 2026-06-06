Комісії НОК «Антураж атлета» та «Жінки у спорті» об’єднали зусилля в межах проєкту ALIGN

Відбулося спільне засідання комісій Національного олімпійського комітету України «Антураж атлета» та «Жінки у спорті».

Як повідомляє пресслужба НОК, учасники розглянули питання гендерної рівності, інклюзії та сучасних підходів до спортивного врядування, передає Укрінформ.

У центрі уваги зустрічі була презентація міжнародного проєкту ALIGN (Advancing Leadership, Inclusion and Gender Equality in Neighbourhood Sports with Europe), який реалізується за підтримки програми Erasmus+ Sport і об’єднує партнерів з України, Молдови та країн Європейського Союзу. Проєкт представила голова комісії НОК України «Антураж атлета» та керівниця ALIGN Ольга Данько.

Учасники ознайомилися з основними цілями та запланованими активностями проєкту, а також обговорили можливості залучення експертного потенціалу комісій НОК України до його реалізації. Особливу увагу було приділено пошуку точок дотику між діяльністю комісій і завданнями ALIGN, зокрема у сферах розвитку жіночого лідерства, впровадження принципів гендерно чутливого врядування та формування більш інклюзивного спортивного середовища.

Під час обговорення сторони окреслили потенційні напрями подальшої взаємодії та домовилися про координацію спільних ініціатив, спрямованих на впровадження найкращих європейських практик у сфері спортивного управління.

«Спорт є відображенням суспільства. Якщо ми прагнемо бачити його більш справедливим, інклюзивним та орієнтованим на людину, зміни мають починатися із системи управління. ALIGN створений саме для того, щоб допомогти спортивним організаціям впроваджувати сучасні стандарти лідерства, рівності та доброчесного врядування. Водночас для комісії «Антураж атлета» надзвичайно важливо, щоб у центрі цих змін залишався спортсмен і його потреби. Саме тому співпраця між комісіями та проєктом має такий великий потенціал», - зазначила Ольга Данько.

Голова комісії «Жінки у спорті» Лариса Заспа наголосила, що забезпечення рівних можливостей та розширення представництва жінок у спортивній сфері є важливою складовою ефективного врядування.

«Ми розглядаємо ALIGN як дієвий інструмент для розвитку жіночого лідерства та впровадження практичних змін, які матимуть довгостроковий позитивний вплив на спортивну спільноту України», - підкреслила Лариса Заспа.

Додамо, що проєкт ALIGN, який співфінансований Європейським Союзом, спрямований на те, щоб зробити управління спортом в Україні та Молдові більш інклюзивним, прозорим і узгодженим зі стандартами ЄС та олімпійського руху. Проєкт реалізується з квітня 2026 року по березень 2028 року під координацією Національного олімпійського комітету України у партнерстві з Olympic Moldova, University of Vienna та Impact Force.

Фото: facebook.com/olympicua.