БК «Запоріжжя» підписав новий контракт з 38-річним капітаном Буцом

Капітан баскетбольного клубу української суперліги «Запоріжжя» Антон Буц подовжив контракт на наступний сезон.

Як повідомляє пресслужба запоріжців, 38-річний центровий минулого сезону провів 22 матчі, у яких у середньому набирав 11,0 очка, робив 8,6 підбирання (3-й показник у Суперлізі) та 1,6 асиста, передає Укрінформ.

В активі баскетболіста 7 дабл-даблів у 23-х поєдинках (4-те місце в лізі), 58,33% влучних кидків із гри (5-те місце). Буц чотири рази обирався до символічної збірної туру Суперліги.

Раніше запоріжці підписали контракти на сезон-2026/2027 із захисниками Андрієм Величком і Олександром Петренком, форвардом Кирилом Клімановим та бігменом В’ячеславом Кіктєвим, а також оголосили про призначення Євгена Ісакова на посаду головного тренера команди.

Фото: t.me/zpbasket.