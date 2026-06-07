Столичний «ХІТ» учетверте поспіль став чемпіоном України з футзалу

Київський футзальний клуб «ХІТ» учетверте поспіль здобув золоті медалі чемпіонів України серед чоловічих команд.

Титул сезону-2025/2026 столичні футзалісти оформили у триматчевій серії плей-офф проти «Атлетика» з Дніпра, передає Укрінформ.

У першому матчі фінальної серії «ХІТ» розгромив своїх суперників з рахунком 5:2. Другий та третій поєдинок завершилися перемогою киян з результатом 4:3.

Україні вдалося зберегти представництво із двох команд на наступний сезон Ліги чемпіонів УЄФА з футзалу. У найпрестижнішому єврокубковому турнірі країну представлятимуть «ХІТ» та «Атлетик».

Фото: futsal.com.ua.