Захисник Ігор Снурніцин залишив ФК «Металіст 1925»
Укрінформ
Захисник Ігор Снурніцин залишив клуб української футбольної Прем'єр-ліги «Металіст 1925».
Про це повідомляє пресслужба харківської команди, передає Укрінформ.
26-річний футболіст став вільним агентом. За «Металіст 1925» Ігор виступав з літа 2024 року і провів за цей час 18 поєдинків.
У більш юному віці Снурніцин виступав за збірні України різних вікових категорій - від U16 до U21.
Минулий чемпіонат УПЛ футболісти «Металіста 1925» завершили на 5-у місці у турнірній таблиці (51 очко у 30-ти матчах).
Фото: ФК «Металіст 1925».