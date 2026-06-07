Захисник Ігор Снурніцин залишив ФК «Металіст 1925»

Захисник Ігор Снурніцин залишив клуб української футбольної Прем'єр-ліги «Металіст 1925».

Про це повідомляє пресслужба харківської команди, передає Укрінформ.

26-річний футболіст став вільним агентом. За «Металіст 1925» Ігор виступав з літа 2024 року і провів за цей час 18 поєдинків.

У більш юному віці Снурніцин виступав за збірні України різних вікових категорій - від U16 до U21.

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Минулий чемпіонат УПЛ футболісти «Металіста 1925» завершили на 5-у місці у турнірній таблиці (51 очко у 30-ти матчах).

Фото: ФК «Металіст 1925».