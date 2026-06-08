У Бєлгородській області загинув цивільний через падіння на будинок російської бомби - перехоплення ГУР

Українські розвідники перехопили розмову, в якій росіянин розповідає, що у селі Дубовоє Бєлгородської області РФ чоловік загинув внаслідок падіння на будинок авіаційної бомби з російського літака.

Як передає Укрінформ, відповідне аудіоперехоплення Головне упраління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило у Телеграмі.

"У здобутому українськими розвідниками перехопленні — фіксація чергового факту “нєштатного схода” фугасної авіабомби з російського літака на хату у селі Дубовоє на Бєлгородщині", - зазначили в ГУР.

"Унаслідок падіння бомби загинув місцевий російський селянин. До слова, боєприпас так і не здетонував", - поінформували в ГУР.

Як повідомляв Укрінформ, в опублікованому ГУР перехопленні йдеться, що жителька Бєлгородської області скаржиться на те, що їхня підтримка агресивної війни має занадто високу ціну для них самих.